Trony: gli sconti si fanno roventi. Ultimi giorni di offerte online

Scadranno alle 23:59 di domani, martedì 23 Luglio, le offerte disponibili da qualche giorno sul sito web Trony, che ha lanciato gli "Sconti Roventi". La catena di distribuzione propone una vasta gamma di sconti su tante categorie di prodotti, vediamo insieme quali sono le più interessanti.

Per quanto riguarda i televisori, la Sony KD65XF8596BAEP da 65 pollici può essere acquistata al prezzo speciale di 995 Euro rispetto ai 1.179 Euro di listino, mentre il modello della serie 9005, sempre da 65 pollici, passa a 1.340 Euro, per un risparmio del 21% rispetto ai 1.699 Euro precedenti. La Panasonic TX-58GX700E da 58 pollici invece passa a 595 Euro, circa 200 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. L'LG 55SM8200PLA invece passa ad 845 Euro: Trony applica uno sconto del 30%.

A livello di smartphone, l'iPhone Xr da 256 gigabyte nella colorazione nera ed azzurra, brandizzato TIM, è disponibile in offerta a 970 Euro, mentre Huawei P30 Pro nero passa ad 855 Euro.

Meno ricca l'offerta per i dispositivi indossabili: nella sezione è presente solo Garmin Fenix 5 a 370 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

