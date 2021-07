Trony dà il via agli 'Sconti Roventi': nuovo volantino valido fino al 23 Luglio

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino solo online che permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Partendo come sempre dai televisori, l'LG 43NANO756PA da 43 pollici è disponibile a 425 Euro, il 23% in meno rispetto ai 549 Euro di listino, mentre il 55NANO756PA da 55 pollici viene proposto a 565 Euro rispetto ai 749 Euro di listino: il risparmio è del 25% in questo vaso. Il Sony KE65XH9096BAEP da 65 pollici è scontato invece a 999 Euro, il 23% in meno se confrontato con i 1299 Euro di listino. Fronte Samsung, invece, segnaliamo il QE55QN85A da 55 pollici a 1275 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G passa a 1399 Euro, mentre lo Xiaomi Mi 11 nella variante 8/256GB passa a 779 Euro. L'iPhone 11 Pro da 256Gb, invece, può essere acquistato a 1039 euro, il 5% in meno dal prezzo di listino. iPhone 12 da 256 gigabyte, invece, passa a 999 Euro.

Fronte indossabili, l'Amazfit GTS 2 è disponibile a 139 Euro, mentre le Galaxy Buds+ di Samsung possono essere acquistate a 99 Euro, dai 149 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente a questo indirizzo.