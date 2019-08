Trony, ecco gli 'Sconti Senza Fiato' fino al 30 Agosto

Nuovo volantino per Trony, valido solo online fino al prossimo 30 Agosto. Come sempre, sono tantissime le offerte, che abbracciano anche le categorie d'informatica ed elettronica, tra cui smartphone, televisori e laptop.

Il MacBook Pro da 15,4 pollici, con processore Intel Core i7, 16GB di RAM, SSD da 512GB e scheda grafica Radeon Pro 560X può essere acquistato a 3.299 Euro, il 3% in meno rispetto ai 3.399 Euro di listino, per un risparmio pari a 100 Euro netti. E' disponibile in offerta anche il MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar ed SSD da 256GB, con CPU Intel Core i5, a 1.999 Euro, il 2% in meno rispetto al prezzo di listino.

Per quanto riguarda i televisori, il TV OLED LG 55B8 da 55 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 1.180 Euro, il 9% in meno rispetto ai 1.299 Euro. Tra gli sconti anche il Samsung QE55Q60RATXZT QLED da 55 pollici, che può essere acquistato a 720 Euro, mentre il Sony KDXG8396BAEP da 49 pollici 4K Ultra HD passa a 795 Euro.

Per coloro che sono interessati ai nuovi smartphone, l'iPhone Xs da 256GB Space Grey passa a 1.300 Euro, mentre il Galaxy S10 da 128GB è disponibile a 659 Euro.

