Trony 'Sconti Solari', cinque TV DVB-T2 in offerta sotto i 200 Euro

Gli “Sconti Solari” da Trony che dureranno fino al 9 luglio 2021, dunque ancora per pochi giorni, permettono a chi deve ancora adeguarsi al nuovo standard DVB-T2 per il digitale terrestre di aggiudicarsi un televisore a prezzi inferiori ai 200 Euro che lo soddisfi, in certi casi anche sotto ai 150 Euro: ecco i modelli interessati.

Il televisore più economico del gruppo è il modello Smart Tech SMT2419DHV1T1B1, con funzionalità smart e applicazioni preinstallate come Netflix, YouTube, Facebook e Twitter, venduto a 125 Euro anziché 159 Euro. Ha un pannello da 24 pollici, risoluzione 1366x768 (HD Ready) ed è in formato 16:9.

In ordine di prezzo, restando appena sotto ai 150 Euro, troviamo i modelli QBell QT32A03 con schermo da 32 pollici con risoluzione HD Ready, decoder audio Dolby Digital ma nessuna funzionalità smart (l’unico senza dei TV da noi selezionati), per 149 Euro anziché 199 Euro. Altrimenti, sempre a 149 Euro troviamo l’Android TV Toshiba 24WA2063DA con schermo LED da 24 pollici, risoluzione sempre HD Ready 1366x768 e supporto all’HDR.

Salendo di prezzo troviamo invece lo smart TV LG Electronics 24TN510S-PZ a 165 Euro contro i 199 Euro di listino, dotato di display da 23,6 pollici con risoluzione HD Ready, sistema operativo webOS 4.5 e Certificato Tivùsat con i consueti standard DVB-T2 e DVB-S2. Dulcis in fundo, a 189 Euro anziché 239 Euro troviamo lo smart TV Panasonic TX-24JS350E anch’esso dotato di display LED da 24 pollici HD Ready con supporto all’HDR.

Tra le altre offerte di questo periodo sui televisori abbiamo segnalato anche sconti su smart TV LG e Sony su Amazon.