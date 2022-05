Trony dà il via agli 'Sconti Spaziali': sconti solo online fino al 27 Maggio 2022

Come da protocollo nel weekend, Trony dà oggi il via agli “Sconti Spaziali”, che fino al 27 Maggio 2022 permettono di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, l’LG 50NANO756PR da 50 pollici è disponibile a 389 Euro, in calo del 22% rispetto ai 499 Euro di listino, mentre il 55NANO756PR da 55 pollici è disponibile a 439 Euro, con un risparmio del 20% dai 549 Euro imposti dal produttore. Interessante anche il Samsung QLED QE55Q70A da 55 pollici, che è disponibile a 630 Euro, mentre il QE65Q70A da 65 pollici passa a 759 Euroin calo del 22% dai 969 Euro precedenti.

Fronte informatica, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G nella configurazione 16/512 gigabyte a 1599 Euro, il 3% in meno dai 1649 Euro di listino, mentre il modello 12/256Gb passa a 1199 Euro. Il Microsoft Surface Pro 8 nella configurazione con i5/8/128GB invece passa a 1099 Euro, l’8% in meno dai 1199 Euro precedenti.

Per quanto riguarda il comparto della telefonia, l’Oppo Find X3 Lite è disponibile a 309 Euro, il 38% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. Il Samsung Galaxy S20 FE è disponibile a 389 Euro, il 32% in meno rispetto ai 569 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.