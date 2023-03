Trony dà il via agli 'Sconti Spaziali': nuovo volantino fino al 10 Marzo 2023

Come di consueto nel weekend, Trony dà oggi il via al nuovo volantino valido solo online che propone gli “Sconti Spaziali” fino al 10 Marzo 2023, su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG 32LQ63006LA da 32 pollici a 230 Euro, i 23% in meno rispetto ai 299 Euro di listino, mentre l’LG OLED 48A26LA da 48 pollici passa ad 869 Euro, con un risparmio del 28% dai 1199 Euro imposti dal produttore, con l’OLED 48C26LB da 48 pollici a 1169 Euro, dai 1499 Euro precedenti.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, il Realme 10 è disponibile a 235 Euro, il 16% in meno rispetto ai 279 Euro di listino, mentre l’Oppo Find X5 Lite viene proposto a 425 Euro, il 15% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. In sconto anche il Samsung Galaxy A33 5G, a 265 Euro, con lo Xiaomi Redmi Note 11 da 4/64GB a 195 Euro.

Infine, dal fronte degli indossabili, il Garmin Forerunner 45 è disponibile a 109 Euro, e l’Amazfit GTR 4 a 169 Euro, mentre il Galaxy Watch5 da 50mm è passa a 215 Euro, il 28% in meno dai 299 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.