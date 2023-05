Trony, via allo Sconto Iva fino al 14 Giugno 2023 su TV, smartphone e PC

Dopo il Sottocosto di Unieuro, anche in giornata odierna Trony lancia il nuovo volantino che propone lo “Sconto IVA” su tanti prodotti fino al 14 Giugno 2023. Interessate tante categorie, tra cui l’informatica e l’elettronica di consumo.

iPhone 14 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 1097,50 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1339 Euro di listino, con un risparmio di 241,50 Euro.

Tra gli sconti in evidenza segnaliamo anche quello il Samsung QE55S95B da 55 pollici OLED, che passa a 1249 Euro, 285 Euro in meno rispetto ai 1579 Euro di listino. Sempre fronte TV, interessante anche la riduzione sull’LG 50QNED826QB da 50 pollici che passa a 572,90 Euro, il 18% in meno dai 699 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-65LX650E da 65 pollici passa a 638,50 Euro, il 18% in meno dai 779 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, è disponibile a prezzo ridotto anche il Samsung Galaxy Z Flip4, a 749,90 Euro, il 18% in meno rispetto ai 915 Euro di listino, mentre fronte smartwatch è interessante la riduzione su Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 45mm a 450 Euro, in calo dai 549 euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo