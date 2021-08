Trony 'Sconto IVA', tante offerte su TV DVB-T2 per prepararsi allo switch-off

Trony ha lanciato il nuovo volantino “Sconto IVA” con durata prevista da oggi, giovedì 26 agosto 2021, fino al 15 settembre prossimo. Tra tutte le offerte, le principali proposte riguardano smart TV DVB-T2 per prepararsi allo switch-off della codifica DVB-T/MPEG-2: vediamo i modelli più interessanti a seconda degli sconti dati.

Prima di tutto bisogna però specificare alcuni dettagli: lo Sconto IVA è pari al 18,03% per tutti i TV del volantino e tanti altri prodotti, di cui in seguito elencheremo soltanto alcuni esempi. La promozione è valida solo su prodotti selezionati e destinata esclusivamente a clienti privati e possessori di partita IVA, eccetto titolari di negozi di rivendita di elettronica, elettrodomestici o prodotti correlati. Inoltre, da Trony è possibile sfruttare il Bonus TV fino a 30 Euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 20mila Euro, destinato all’acquisto di TV e decoder e cumulabile anche al recentemente avviato Bonus TV Rottamazione con tagli fino a 100 Euro per l’acquisto di TV in seguito alla rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Veniamo dunque a una lista di smart TV DVB-T2 disponibili presso la catena di negozi: uno dei più economici è il modello TCL 43P615 disponibile a 327,05 Euro anziché 399 Euro, un Android TV con display LED 4K Ultra HD da 43 pollici. Segue dunque il TV LG 43UP75006 scontato da 459 Euro a 376,20 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici ma con sistema operativo webOS 6.0. Altrimenti, potrebbe interessare anche il modello TCL 50P615 con pannello da 50 pollici Ultra HD 4K, supporto a HDR e sistema operativo Android, venduto a 384,40 Euro anziché 469 Euro.

Tra i televisori di fascia alta troviamo invece diversi modelli a marchio LG. Tra di essi segnaliamo LG OLED55G16LA con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici a 1.759,90 Euro anziché 2.149 Euro, senza ovviamente contare i vari Bonus TV a disposizione; più economico è invece il TV LG OLED55C15 con pannello da 55 pollici OLED Ultra HD 4K, supporto a Dolby Vision IQ, sistema operativo WebOS 6.0 e porte HDMI 2.1.

Non mancano anche TV Samsung in offerta, tra cui Samsung UE75AU8070UXZT scontato da 1.049 Euro a 859,87 Euro e dotato di schermo LED Ultra HD 4K con HDR, decoder audio Dolby Diigtal Plus e sistema operativo Tizen. Altrimenti, in conclusione segnaliamo il top di gamma Samsung Neo QLED QN90A 2021 proposto a 2.949,90 Euro anziché 3.599 Euro, dotato di schermo da 75 pollici QLED e tecnologia Quantum Matrix. In quest’ultimo caso si accumulano anche i 500 Euro di rimborso garantiti da Samsung soddisfando condizioni specifiche e altri 300 Euro di rimborso acquistando una soundbar Serie Q 2021.

Si avverte infine che tutte queste offerte potrebbero variare a seconda dei singoli negozi Trony disponibili nelle varie regioni italiane. Dunque, non vi resta che recarvi presso i centri Trony vicini a voi per verificare quali TV sono in promozione in occasione dello Sconto IVA.

Segnaliamo nuovamente la disponibilità di 2 smart TV DVB-T2 low cost da Trony, a meno di 150 Euro.