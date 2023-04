Trony, parte lo 'Sconto Tosto': offerte fino al 21 Aprile 2023 solo online

Come da protocollo nel fine settimana, Trony lancia oggi il nuovo volantino che porta con se lo "Sconto Tosto". Fino al 21 Aprile 2023, solo online, sarà possibile acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo l'LG 50NANO826QB da 50 pollici a 469 Euro, in calo del 28% rispetto ai 649 Euro di listino, mentre il 55QNED826QB da 55 pollici viene proposto a 679 Euro, con un risparmio del 28% dai 949 Euro di listino. Interessante anche il QLED TCL 92C735 a 4199 Euro, che si traduce in un risparmio del 16% rispetto ai 4999 Euro di listino. Il Sony XR55A83KAEP da 55 pollici passa invece a 1499 Euro, in calo del 25% dai 1999 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Samsung QLED QE55Q70B da 55 pollici a 699 Euro.

Fronte informatica, il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici con AMD Ryzen 5, 8GB di RAM ed SSD da 512GB viene proposto a 469 Euro, il 6% in meno dai 499 Euro di listino, mentre il MacBook Air M1 da 256GB e con schermo da 13 pollici passa a 999 Euro.

In offerta tra gli smartphone segnaliamo il Samsung Galaxy A13 nella variante 4/64GB a 155 euro, mentre lo Xiaomi Redmi 12C viene proposto in offerta a 175 Euro e l'iPhone 14 da 128GB ad 899 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.