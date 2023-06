Da Trony parte lo Sconto Tosto: tante offerte solo online fino al 16 Giugno 2023

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino valido solo online, che propone lo “Sconto Tosto” su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Vediamo quali sono i più interessanti.

Tra i TV, segnaliamo il TCL 55C635 da 55 pollici a 425 Euro, il 23% in meno rispetto ai 549 Euro di listino, mentre l’859735 da 85 pollici viene proposto a 1299 Euro, con un risparmio del 24% dai 1699 Euro di listino. Il Samsung UE50AU7170 da 50 pollici invece passa a 365 Euro, il 27% in meno dai 499 Euro imposti dal produttore. Interessante però anche lo sconto sul Panasonic TX-55LX600E da 55 pollici, che viene proposto a 469 Euro, il 22% in meno dai 599 Euro di listino. Il Sony XR55A90JAEP da 55 pollici invece è disponibile a 1599 Euro.

Fronte informatica, invece, il Lenovo IdeaCentre AIO 5 da 24 pollici con AMD Ryzen 7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB passa a 999 Euro, il 17% in meno dai 1200 Euro imposti dal produttore, mentre il Lenovo Ideapad 5 con 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile ad 899 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, l’Oppo Find X5 Lite è disponibile a 349 Euro, mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra da 12/512GB è disponibile a 1529 Euro, il 4% in meno dai 1599 Euro di listino.