Trony, al via gli 'Scontri Frizzanti': offerte solo online fino al 4 Marzo 2022

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia in giornata odierna gli “Sconti Frizzanti” che fino al prossimo 4 Marzo 2022 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo come sempre dai televisori, segnaliamo l’LG 50UP78006LB da 50 pollici a 489 Euro, in calo del 18% rispetto ai 599 Euro di listino, mentre il 55UP75006LF da 55 pollici viene proposto a 479 Euro, in calo dai 599 Euro imposti dal produttore asiatico. Il Samsung Crystal UHD UE43AU7170 da 43 pollici, invece, passa a 399 Euro, con un risparmio del 20% se si considera che di listino costa 499 Euro. Il Sony XR55X90JAEP da 55 pollici, invece, passa a 999 Euro

Nel comparto dell’informatica, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab S7 FE a 639 Euro, il 9% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il MatePad T 10 2/32GB WiFi Only viene proposto a 169 Euro, con un risparmio del 15% dai 199 Euro.

Il Samsung Galaxy A22 5G invece passa a 199 Euro, il 20% in meno rispetto ai 249 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 10S nella versione 6/128GB, invece, passa a 245 Euro, il 12% in meno rispetto ai 279 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.