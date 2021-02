Da Trony parte una settimana di 'Sconti Frizzanti': tante offerte fino al 5 marzo

Con il termine del precedente volantino, Trony lancia oggi il nuovo volantino online, battezzato "Sconti Frizzanti", che sarà disponibile fino al prossimo 5 Marzo 2021. In lista troviamo tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti. Vediamo di cosa si tratta.

Tra i televisori, il Philips 43PUS8555/12 da 43 pollici può essere portato a casa a 515 Euro, il 26% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il Philips 55OLED805 da 55 pollici viene scontato a 1.399 Euro, con un risparmio del 18% in meno rispetto ai 1.699 Euro impostati dal produttore. Sempre restando in ambito TV, però, segnaliamo anche la promozione sul Samsung UE55TU8070UXZT da 55 pollici, che viene proposto a 479 euro, 120 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino. L'LG 65UN70006LA da 65 pollici invece passa a 635 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, partiamo con la promozione sul Samsung Galaxy A71, che è disponibile a 289 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 319 Euro. Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, invece, passa a 1049 Euro, il Galaxy S21 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria invece passa ad 819 Euro, mentre il modello ultra con 12GB di RAM e 128GB di memoria viene proposto a 1229 Euro. L'Huawei P40 Lite invece passa a 199 Euro.