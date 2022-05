Trony, una settimana di 'Super Sconti': offerte fino al 13 Maggio 2022

Come di consueto nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino che propone i “Super Sconti” fino al prossimo 13 maggio 2022. La promozione, valida solo online, include un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG 43UP78006LB da 43 pollici a 339 Euro, in calo del 23% rispetto ai 439 Euro di listino, mentre Il Samsung QLED QE75Q60A da 75 pollici può essere portato a casa ad 869 Euro. Interessante però anche l’offerta sul Panasonic TX-32JS350E da 32 pollici, che viene proposto a 235 Euro rispetto ai 289 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, il MacBook Air con M1 e schermo da 13 pollici è disponibile a 999 Euro, in calo del 9% rispetto ai 1099 Euro di listino. Interessante anche il Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Only, che viene proposto a 549 Euro dai 699 Euro precedenti. Il Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2, invece, può essere acquistato a 299 Euro, con un risparmio del 9%.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, l’Oppo A94 5G è disponibile a 255 Euro, il 31% in meno dai 369 Euro precedenti. Il Samsung Galaxy S20 FE targato Qualcomm invece è disponibile a 399 Euro, il 30% in meno dai 569 Euro di listino, ed il Galaxy S21 5G da 128 gigabyte con 8GB di RAM passa a 559 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.