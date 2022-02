Trony dà il via allo 'Speciale San Valentino': nuovo volantino attivo fino all'11 Febbraio

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia quest'oggi il nuovo volantino che propone lo "Speciale San Valentino" fino all'11 Febbraio 2022, valido ovviamente solo online. Ad essere abbracciati sono tantissimi prodotti e categorie, tra cui ovviamente figurano anche i TV e gli smartphone.

Partendo proprio dai TV, segnaliamo lo sconto sull'LG 55NANO866PA da 55 pollici a 799 Euro, con uno sconto del 20% rispetto ai 999 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il 65NANO956NA da 65 pollici sempre di LG, a 999 Euro rispetto ai 1299 Euro di listino. Il Samsung UE50AU9070 da 50 pollici invece passa a 570 Euro, mentre il QE50QN90A da 50 pollici sempre di Samsung passa a 999 Euro.

Nel comparto della telefonia, il Samsung Galaxy S20 FE con processore Qualcomm è disponibile a 419 Euro, il 26% in meno rispetto ai 569 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 9C nella variante 4/128GB può essere acquistato a 169 Euro e lo Xiaomi Redmi Note 10S da 6/128GB è disponibile a 259 Euro, contro i 279 Euro di listino. In sconto anche l'iPhone 12 da 128 gigabyte, ad 829 Euro, il 7% in meno rispetto agli 889 Euro di listino imposti da Apple.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo. Le offerte saranno attive fino all'11 Febbraio 2022.