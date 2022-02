Trony 'Super Sconti', 4 smart TV 4K DVB-T2 a prezzi stracciati: fino 1.000 Euro in meno

Nel contesto del nuovo volantino “Super Sconti” attivo online da Trony, la catena di distribuzione rilancia una vasta serie di offerte su dispositivi di ogni tipo. Tra i tanti, oggi vi segnaleremo 4 smart TV 4K DVB-T2 a prezzi stracciati, anche a 1.000 Euro in meno rispetto al listino.

Si parte dalla versione di fascia medio-bassa Toshiba 43UA2063DA, venduta da Trony a 349 Euro al posto di 499 Euro, ergo un taglio del 30% sul listino. Si tratta di un TV con sistema operativo Android e pannello LED da 43 pollici di diagonale con risoluzione Ultra HD 4K, supporto lato video alla tecnologia HDR e Dolby Vision, mentre lato audio non manca il decoder Dolby per offrire un’ottima qualità.

Segue dunque il televisore LG 65NANO866PA.API della serie NanoCell, dotato di schermo NanoCell Ultra HD 4K da ben 65 pollici, supporto alla tecnologia video HDR e, ovviamente, allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Il sistema operativo, invece, è la piattaforma proprietaria WebOS. Il prezzo? 999 Euro anziché 1.299 Euro.

Rimanendo sempre nel mondo LG troviamo un televisore decisamente più costoso in due varianti, ovverosia il TV LG QNED916PA nella variante da 65 pollici e in quella da 75 pollici, dove la prima viene venduta a 1.499 Euro al posto di 2.299 Euro e la seconda scende da 3.499 Euro a 2.499 Euro. Per il resto, il TV è lo stesso: dotato di un pannello QNED MiniLED 4K con supporto a HDR, HLG, audio Dolby e sistema operativo WebOS.

