Trony taglia l'IVA su tantissimi TV LG OLED del 2021: ecco i modelli interessati

Trony, nell'ambito del nuovo volantino di Settembre 2021 che propone lo "Sconto Iva", propone una serie di offerte molto interessanti sui TV LG OLED anche della gamma 2021, su cui è possibile godere dello scorporo dell'imposta sul valore aggiunto.

Il modello OLED77C15LA da 77 pollici della gamma C1 è disponibile a 3195,90 Euro, con un risparmio di 703,10 Euro rispetto al prezzo di listino. Sempre della stessa linea, segnaliamo anche la variante da 65 pollici a 2195,90 Euro, 483,10 Euro in meno dal prezzo imposto dal produttore, e quella da 55 pollici a 1359,80 Euro, con un risparmio di 299,20 Euro.

Passando alla linea G1, il modello OLED da 55 pollici passa a 1761,40 Euro, 387,60 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Non mancano all'appello i modelli della lineup A1, con la variante da 65 pollici che può essere acquistata a 1556,50 Euro (-342,50 Euro) e quella da 48 pollici a 982,70 Euro (216,30 Euro in meno rispetto al prezzo precedente).

Il volantino completo può essere consultato attraverso questo indirizzo, ma come sempre consigliamo di affidarvi allo Store Locator per tutte le informazioni del caso in quanto potrebbe cambiare da punto vendita a punto vendita. Le offerte saranno attive fino al 15 Settembre.