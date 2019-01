Trony, è tempo di 'Grandi Affari', sconti su iPad, Macbook ed iPhone fino al 24 Gennaio

Trony ha lanciato oggi il nuovo volantino solo online, battezzato "Grandi Affari" e disponibile solo sul sito web fino al prossimo 24 Gennaio. Come sempre, le offerte abbracciano varie categorie di prodotti, ma in particolare l'offerta per quelli Apple è molto varia.

Partendo dal settore dell'informatica, citiamo i numerosi prodotti Apple che propone la catena di distribuzione. partiamo con il MacBook Pro da 15 pollici con 16 gigabyte di RAM, scheda grafica Radeon Pro 555X e processore Intel Core i7, che può essere acquistato a 2.799 Euro contro i 2.899 euro di listino. E' anche disponibile la variante con Radeon Pro 560X, a 3.149 Euro, per un risparmio del 2% rispetto ai 3.199 Euro precedenti. Per coloro che desiderano una variante più piccola, è disponibile anche il modello da 13 pollici con scheda grafica Iris Plus Graphics 655, processore Intel Core i5 ed 8 gigabyte di RAM a 1.999 Euro. Il MacBook Air da 13 pollici con processore intel core i5 ed SSD da 256 gigabyte passa a 1.599 Euro.

Sempre restando in ambito Apple, riportiamo il Mac Mini con hard disk da 128 gigabyte, 8 gigabyte di RAM, scheda grafica Intel UHD Graphics 630 ed hard disk da 128 gigabyte ad 869 Euro dai precedenti 899 Euro.

In offerta troviamo anche l'iPad WiFi + Cellular da 32 gigabyte nella colorazione Gold, che resta a 469 Euro.

Tra gli smartphone invece troviamo l'iPhone X da 64 gigabyte brandizzato TIM a 965 Euro, mentre iPhone XS da 64 gigabyte è disponibile a 1.000 Euro. Per gli interessati, iPhone 7 da 32 gigabyte resta a 520 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.