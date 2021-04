Trony, torna lo 'Sconto Tosto': tante offerte online fino al 23 Aprile

Come da protocollo, Trony lancia oggi lo "Sconto Tosto", un nuovo volantino attivo fino al 23 Aprile solo online che permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo TV, smartphone ed altro.

Partendo proprio dai TV, l'LG 43UN73006LC da 43 pollici può essere acquistato a 389 Euro, il 22% in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre il 43NANO756PA da 43 pollici passa a 545 Euro, il 22% in meno se si confronta con il prezzo di listino. Il 49NANO816NA da 49 pollici invece viene proposto a 525 Euro, con un risparmio del 25%. Per quanto riguarda i TV Sony, il KD55XH8096BAEP da 55 pollici passa a 769 Euro, mentre la variante da 65 pollici passa a 949 euro. Il Samsung QE50Q60TAUXZT da 50 pollici è disponibile a 555 Euro, ed il modello da 55 pollici a 665 Euro. Segnaliamo però anche la promozione sul Panasonic TX-65HZ1000E da 65 pollici, a 1799 Euro.

Nel comparto informatica, l'iPad Pro da 12,9 pollici con memoria interna da 256 gigabyte, WiFi Only, passa a 1299 Euro. Interessante anche il Microsoft Surface Laptop Go da 12 pollici con processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 64 gigabyte di storage, che passa a 549 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, segnaliamo la promozione sul Samsung Galaxy A71, che è disponibile a 309 Euro.