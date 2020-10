Trony, tornano gli 'Sconti Vincenti': offerte su tanti prodotti fino al 23 Ottobre

Trony rilancia oggi gli “Sconti Vincenti”, una nuova promozione valida fino al 23 Ottobre che permetteranno di ottenere un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i TV, l’LG OLED55BX6LB da 55 pollici è disponibile a 1.199 Euro, rispetto ai 1.499 Euro di listino. In sconto anche il Samsung QE50Q80TATXZT da 50 pollici, ad 855 Euro, per un risparmio del 29% rispetto ai 1.199 Euro al prezzo di listino. Tra i TV anche il Sony KD43XH8096BAEP da 43 pollici a 595 Euro, il 21% in meno dai 749 Euro imposti dalla società asiatica. Il Panasonic TX-40GX810E da 40 pollici, a 490 Euro.

Nel comparto informatica, l’Huawei MateBook D 14 è disponibile a 679 Euro, mentre il MacBook Air da 13 pollici con processore i5 ed SSD da 512 gigabyte del 2020 passa a 1.499 Euro, mentre l’iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular da 32 gigabyte può essere acquistato a 469 Euro.

Non mancano le offerte sugli smartphone: il Samsung Galaxy A31 è disponibile a 219 Euro, mentre il Galaxy A71 passa a 339 Euro e l’LG K5S a 155 Euro. iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte invece è disponibile a 1.139 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.