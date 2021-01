Trony, trapela il nuovo volantino di Gennaio: partono i Black Days

E' trapelato il volantino di Trony che sarà attivo da domani in alcuni punti vendita della popolare catena di distribuzione, che darà il via ai "Black Days", fino al prossimo 10 Febbraio. Andiamo a vedere quali sono le offerte più interessanti.

Il Samsung Galaxy S20 FE potrà essere acquistato a 569 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 669 Euro di listino, mentre il Galaxy A51 passa a 279 Euro, con il Galaxy A20e potrà essere acquistato a 139 Euro. Fronte smartwatch gli utenti troveranno l'Apple Watch Series 3, nella configurazione GPS + Cellular a 279 Euro se si opta per il dispositivo con cassa da 42mm e 249 Euro per quella da 38mm. Il Galaxy Watch 3 da 41mm di Samsung, invece, verrà proposto a 329 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, gli utenti potranno acquistare a 1199 Euro il TV LG OLED 55 BX, ma saranno disponibili solo 200 pezzi, mentre il NANO816NA da 55 pollici di LG potrà essere acquistato a 748 Euro, a fronte di un risparmio di 250 Euro dal prezzo di listino. In quest'ultimo caso invece saranno disponibili solo 300 pezzi.

Il volantino prenderà il posto dell'attuale cartellone di Trony, ma come sempre vi consigliamo di effettuare le verifiche del caso tramite lo store locator.