Trony, trapela il volantino attivo da domani: Sottocosto con sconti fino al 50%

E' trapelato in rete il volantino Trony che sarà disponibile da domani, 7 Ottobre 2021, fino al 19 del mese corrente e che propone il Sottocosto con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti e la possibilità di effettuare il pagamento a rate a tasso zero in 10 o 20 mesi.

Il volantino in questione sarà disponibile nei punti vendita di Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Basilicata, Puglia, Albania, come riportato dal portale CentroVolantini. Agli sconti sui TV di cui parleremo nei paragrafi successivi, bisogna aggiungere anche la possibilità di godere del bonus tv da 100 Euro con la rottamazione di un vecchio modello.

L'LG OLED 65C1 da 65 pollici è disponibile a 1899 Euro, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo precedente, che diventano 1799 Euro se si sfrutta il bonus. Il Sony OLED XR65A83JAEP da 65 pollici viene proposto a 1999 euro, con un risparmio del 23% se si confronta al prezzo precedente.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Samsung Galaxy S21 5G verrà proposto a 699 Euro, mentre il Galaxy S20 FE passerà a 399 Euro ed il Galaxy A12 da 128GB a 169,90 Euro.

Tra i tablet e laptop, invece, il Surface Go 2 può essere acquistato a 459 Euro, mentre il Galaxy Tab S7 FE viene venduto a 599 Euro.