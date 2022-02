Trony, trapela il nuovo volantino di Febbraio: -50% di sconto acquistando 2 prodotti

Non c'è solo il nuovo volantino Euronics. E' emerso in rete, infatti, anche il volantino di Trony che sarà attivo fino al prossimo 9 Marzo 2022 a partire da domani 11 Febbraio 2022.

Si chiama "Il Meno Caro Lo Paghi La Metà" e, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, propone uno sconto del 50% sul prodotto meno caro, acquistandone due.

Il TV LG OLED 55C1 da 55 pollici viene proposto a 699,50 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino, mentre il Samsung QLED 55 QE55Q80A da 55 pollici passa a 449,95 Euro, con un risparmio del 50% rispetto al prezzo precedente se acquistato con un altro prodotto.

Per quanto riguarda le offerte tradizionali sugli altri prodotti, il Garmin Fenix 5 Plus viene proposto a 329,95 Euro, il 17% in meno rispetto ai 399 Euro di listino, mentre il Vivoactive 4 passa a 229,95 Euro. Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G, invece, è disponibile a 799,95 Euro nella versione 8/128GB.

Tra i laptop, segnaliamo il prezzo proposto su Huawei MateBook D 15 con processore i5-1135G7 a 699,95 Euro, il 19% in meno dal prezzo di listino. Il Surface Pro 8, invece, è disponibile a 1099 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.