Trony, trapela il volantino di Ottobre: 'Arrivano gli Sconti' fino al 25/10

Mentre online continuano gli Sconti Geniali per tutta la settimana, Trony si appresta a lanciare un nuovo volantino sul territorio nazionale, battezzato "Arrivano Gli Sconti" e valido fino al 25 Ottobre in alcuni punti vendita.

In copertina spicca immediatamente il nuovo Galaxy S20 FE di Samsung presentato qualche settimana fa, che può essere acquistato a 569 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 669 Euro di listino. Tra gli sconti relativi al colosso coreano citiamo anche il Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G a 1129 Euro, per un risparmio di 200 Euro dai 1329 Euro di listino, mentre il Galaxy Watch passa a 199 Euro.

Interessante anche la promozione su Huawei Watch GT 2, che passa a 169 Euro, mentre Huawei Band 4 Pro passa a 59,90 Euro.

iPhone 11 Pro da 64 gigabyte invece viene proposto a 1049 Euro, con Apple Watch Series 6 che parte da 439 Euro, mentre Apple Watch SE da 309 Euro. L’aspetto interessante di queste tre promozioni è che rendono possibile anche il pagamento in 20 rate a tasso zero.

Per quanto concerne i TV, invece, il Samsung QLED 4K Q70T da 55 pollici passa ad 849 Euro, il 15% in meno rispetto al prezzo di listino. Il Sony KDL-43WF665 da 43 pollici invece può essere acquistato a 399 Euro.

Per consultare il volantino integrale vi rimandiamo alla pagina di Centro Volantini, mentre per capire se è attivo anche nel punto vendita più vicino alla vostra residenza, consigliamo di consultare comunque lo Store Locator.