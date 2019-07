Trony, tre giorni di 'Sconti Paradisiaci': le offerte del nuovo volantino

Trony lancia oggi il nuovo volantino, che sarà valido solo online fino al 2 Agosto ed include degli "Sconti Paradisiaci" su tanti prodotti d'elettronica ed informatica, oltre che legati al mondo della telefonia. Vediamo insieme le migliori offerte.

Il televisore Philips 32PFS6402/12 può essere acquistato a 310 Euro, rispetto ai 379 Euro di listino, con l'LG 49M7100PLB da 49 pollici che passa da 549 a 445 Euro ed il 55SM8200PLA ad 860 Euro, per un risparmio superiore ai 200 Euro se si conta il prezzo di lancio.

In offerta anche il MacBook Pro con processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, con display da 15,4 pollici, che passa a 3.199 Euro, il 6% in meno rispetto ai 3.399 Euro di listino.

Sul fronte della telefonia, Samsung Galaxy S10 da 128 gigabyte non brandizzato passa a 649 Euro, il 30% in meno rispetto al prezzo di listino. iPhone Xs Max da 64 gigabyte, invece, passa a 1.200 Euro dai precedenti 1.290 Euro, nella versione brandizzata TIM. E' disponibile in offerta anche il modello da 128 gigabyte, a 1.280 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.