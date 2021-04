Trony: TV da 32 pollici DVB-T2 HD a meno di 150 Euro grazie al bonus TV

Trony, nell'ambito del volantino di Pasqua 2021, propone un interessante sconto su un TV da 32 pollici DVB-T2, che grazie al bonus TV da 50 Euro del Governo Italiano scende ulteriormente di prezzo.

Il TV in questione è il Telefunken TE32550S38YXD da 32 pollici, che passa da 219 a 165 Euro da Trony, per un risparmio del 25%. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di scrivere poco sopra, grazie al Bonus TV DVB-T2 da 50 Euro del Governo Italiano può essere portato a casa a 115 Euro, quasi 100 Euro in meno rispetto a quello di listino.

Come noto, però, il bonus TV può essere richiesto solo nei negozi, scaricando il modulo dedicato e compilandolo in tutte le sue parti. In questo modo si attesta di rientrare nelle fasce ISEE I o II con reddito inferiore ai 20mila Euro. Il negoziante, al momento della presentazione del modulo, effettuerà le verifiche del caso e procederà allo storno automatico dell'importo.

La TV è dotata di pannello HD da 32 pollici, ed è predisposta per il DVB-T2 e DVB-S2, quindi è compatibile sia con il nuovo digitale terrestre che con il satellitare. Potrebbe quindi rappresentare un'ottima soluzione per coloro che sono costretti a cambiare le apparecchiature per accedere ai canali.