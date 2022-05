Trony, ufficiali gli Sconti da Capogiro: TV, smartphone e molto altro

Dopo aver approfondito l'arrivo del volantino Tecno Sconti di Comet, torniamo a trattare un'iniziativa promozionale di questo tipo. Infatti, la ben nota catena Trony ha ufficializzato gli Sconti da Capogiro.

Questa iniziativa, che è iniziata nella giornata del 14 maggio 2022 e proseguirà fino al 20 maggio 2022, mette in promozione miriadi di prodotti, appartenenti a diverse categorie. Per intenderci, si va dai televisori agli smartphone, passando per elettrodomestici e wearable, come potete approfondire mediante il portale ufficiale di Trony.

In ogni caso, in questa sede effettueremo alcuni esempi di promozioni attive in quest'ambito. A tal proposito, troviamo uno sconto del 30% sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G, che viene ora venduto a un costo pari a 769 euro (anziché i precedenti 1.099 euro). Non manca poi uno sconto del 13% sullo smartwatch Amazfit GTS 3, che viene ora proposto a un prezzo di 129 euro (al posto di 149 euro).

Presente inoltre un possibile risparmio del 26% su Samsung Galaxy A52, adesso venduto a un costo di 279 euro. In precedenza il prezzo del dispositivo ammontava a 379 euro. Insomma, potreste voler fare un salto sul sito Web di Trony in questo periodo, visto che sono disponibili parecchie promozioni legate al mondo tech.