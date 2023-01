Trony, ultime ore Fuoritutto: 630 euro in meno su TV LG OLED 4K 2022

Il volantino Fuoritutto attivo da Trony dal 7 gennaio scorso sta per giungere alla sua conclusione, fissata alle 23:59 di oggi, 13 gennaio 2023. Anticipando l’arrivo della nuova iniziativa promozionale valida solo online, ricordiamo che la catena di distribuzione ora sta proponendo un TV LG OLED 4K del 2022 a 630 euro in meno.

Il modello interessato è l’LG OLED65CS6LA, introdotto sul mercato globale lo scorso anno e dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ lato video, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync per l’attività di gioco assieme al Variable Refresh Rate per arrivare al refresh rate massimo di 120Hz. Il comparto audio presenta la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22, accompagnato dal decoder per il digitale terrestre DVB-T2 di ultima generazione per adeguarsi allo switch-off di quest’anno.

Il televisore in questione normalmente viene venduto a 2.199 euro ma, fino a questa sera, può essere acquistato presso Trony a 1.569 euro grazie al taglio del 29% applicato dalla catena di negozi italiana. Il pagamento può essere completato a rate con Klarna senza interessi, pagando tre mensilità da 523 euro, o secondo piano proposto da Findomestic o Agos Ducato. Nel prezzo del televisore non sono incluse le spese di spedizione, stimate a 29,99 euro con consegna al piano inclusa. Presso i punti vendita Trony il televisore costa 1.799 euro; pertanto, conviene comunque procedere con l’acquisto online se il TV è di vostro interesse.

