Trony, parte 'una montagna di sconti' fino all'11 Settembre: le offerte del volantino

Come ampiamente previsto, Trony rinnova oggi il proprio volantino online, e lancia "Una Montagna di Sconti". Le promozioni saranno disponibili fino all'11 Settembre sul sito web della catena di distribuzione, ed abbracciano un'ampia gamma di categorie.

Partendo come sempre dai TV, segnaliamo l'offerta sull'LG OLED55B9SLA da 55 pollici, che viene proposto a 1.229 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino. Nella lista troviamo anche il Sony KD55XH9096BAEP da 55 pollici, a 970 Euro, per un risparmio considerevole se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 1.299 Euro. Panasonic propone invece il TX-55GZ950E da 55 pollici a 1.179 Euro, mentre il Samsung QE65Q70TATXZT da 65 pollici QLED viene proposto a 1.220 Euro.

Nel settore dell'informatica, il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i3 ed SSD da 256GB è disponibile a 1.149 Euro, mentre il MateBook D 14 passa da 669 a 629 Euro. Il Microsoft Surface Go con 128GB di memoria interna ed 8 gigabyte di RAM può essere acquistato a 610 Euro, invece.

Per quanto riguarda la telefonia, invece le AirPods sono disponibili a 159 Euro, ma sono interessanti anche le offerte su iPhone 7 Plus da 21 gigabyte a 369 Euro ed il Motorola Razr pieghevole a 1.349 Euro.