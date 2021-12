Trony, l'ultimo volantino dell'anno è 'Meglio dei Saldi', con sconti fino al 50%

Sulla scia del nuovo Winter Party di Euronics, anche Trony rinnova il proprio volantino e lancia la nuova promozione attiva fino al 19 Gennaio 2022. Si chiama "Meglio dei Saldi" e propone sconti fino al 50% su un'ampia gamma di prodotti.

Il TV LG OLED 48A1 da 48 pollici viene proposto ad 899 Euro, il 25% in meno rispetto al prezzo di listino, con possibilità di godere del bonus TV e del bonus rottamazione da 100 Euro. Sempre fronte LG, segnaliamo anche il 55UO78006 da 55 pollici, a 549 Euro, l'8% in meno dai 599 Euro di listino.

In sconto segnaliamo anche il Samsung Galaxy S20 FE a 429 Euro, il 35% in meno se si confronta con il prezzo di listino.

Per quanto riguarda i laptop e PC, invece, il Surface Pro 7 di Microsoft, nella configurazione con processore i5, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage è disponibile a 749 Euro, il 30% in meno rispetto ai 1069,99 Euro di listino, mentre il SurfaceLaptop Go passa a 649 Euro, il 20% in meno dal prezzo di listino.

Come sempre, le offerte potrebbero variare da punto vendita a punto vendita, motivo per cui consigliamo di consultare lo Store Locator sul sito Trony.