Trony, ultimo giorno per il volantino 'Un Mare di occasioni'

Ultime ore per il volantino di Trony, valido solo online, che propone "Un Mare di Occasioni" su tantissimi prodotti d'elettronica, con tanto di consegna gratuita a casa e tasso zero sui prodotti contrassegnati, che possono essere pagati in 20 rate da 399 Euro.

Per quanto riguarda il settore dell'informatica, il Galaxy Tab A da 10,1 pollici del 2019 può essere acquistato a 249 Euro, rispetto ai 299 Euro di listino. In offerta troviamo anche l'iMac pro da 27 pollici con 32GB di RAM, processore Intel Xeon W, SSD da 1TB ed HDD da 1TB e scheda grafica Radeon Pro Vega 56, a 5.399 Euro, rispetto ai 5.476 Euro di listino. E' disponibile anche il MacBook Pro da 13 pollici con 8GB di RAM e processore i5 di ottava generazione, a 1.499 Euro, circa 100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Dal fronte dei televisori, il Samsung QLED QE55Q70RATXZT da 55 pollici passa a 1.150 Euro, mentre l'LG 55UK6400 può essere acquistato a 445 Euro.

Infine, tra gli smartphone in offerta troviamo il Galaxy S10 da 128GB ad 899 Euro, ed iPhone Xr da 256GB a 1.079 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile qui.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.