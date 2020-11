Trony, un weekend di 'Sconti Epici': tante promozioni solo online fino al 13 Novembre

Come di consueto, Trony ha rinnovato il volantino nel weekend, ed ha lanciato oggi gli “Sconti Epici” che saranno attivi fino al prossimo 13 Novembre su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo come sempre dai TV, l’LG 50NANO796NE.API da 50 pollici è disponibile a 495 Euro, il 24% in meno rispetto ai 649 Euro di listino. Il Sony KD55AG9 da 55 pollici invece passa a 1.750 Euro, per un risparmio del 20% se si tiene conto del prezzo imposto dal produttore di 2.199 Euro. Interessante anche la promozione sul KD65XH9096BAEP da 65 pollici, che passa a 999 Euro, il 20% in meno dai 1.249 Euro precedenti. Fronte Samsung, invece, il QE50Q60TAUXZT da 50 pollici è disponibile a 560 Euro, dai 749 Euro di listino.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Samsung Galaxy A21S da 4/128GB è disponibile a 179 Euro, mentre l’A20S è scontato dell’11% a 159 Euro, l’Huawei P40 viene proposto a 479 Euro, il 20% in meno dai 599 euro rispetto al prezzo di listino di Huawei.

Interessanti anche gli sconti sulle soundbar: la HW-T450/ZF di Samsung è disponibile a 135 Euro.

Infine, nella sezione informatica troviamo il tablet Galaxy Tab A 10.1 di Samsung a 219 Euro, mentre il Surface Laptop 3 con processore I5, 8 gigabyte di RAM e 256GB di memoria di Microsoft passa a 1.449 Euro.