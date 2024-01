Troppa Tv fa male? Ecco le terribili conseguenze sui nostri figli

Un team di ricercatori del Drexel’s College of Medicine, hanno pubblicato recentemente sulla rivista JAMA Pediatrics un interessante quanto preoccupante studio.

In particolare, dopo aver scoperto che l’autismo è collegato alla sinestesia, il team ha analizzato scrupolosamente i dati raccolti dal National Children’s Study nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2014, sulla quantità di tempo trascorso davanti la Tv da parte di bambini di soli 12, 18 e 24 mesi. Il campione finale era composto da 1.471 bambini.

Sono stati presi in considerazione i punteggi inerenti l'elaborazione sensoriale, raccolti utilizzando il profilo sensoriale del neonato/bambino (ITSP), ovvero un questionario completato dai genitori/tutori. Ci si riferisce nello specifico ad uno strumento atto a misurare tutte quelle risposte eccessive (o deficit) agli stimoli esterni, compreso il rallentamento nelle risposte.

Sulla base di tali risultati, sono stati dunque identificati tre gruppi di bambini: "tipici", "alti" o "bassi", in base alla frequenza con cui mostrano vari comportamenti legati agli stimoli sensoriali. I risultati sono allarmanti.

Già a 12 mesi, qualsiasi esposizione allo schermo rispetto a nessuna visione dello schermo risulta essere associata a una probabilità maggiore del 105% di mostrare comportamenti sensoriali "alti" invece di comportamenti sensoriali "tipici". Crescendo, tale divario tende a diminuire ma non svanisce mai completamente.

A 18 mesi, ogni ora aggiuntiva di tempo trascorso davanti allo schermo è associata a un aumento del 23% delle probabilità di mostrare comportamenti sensoriali "alti", mentre a 24 mesi ogni ora in più è associata ad un aumento del 20% delle probabilità di ricerca di sensazioni "alte". Ma in cosa si traduce tutto ciò?

Le conseguenze comportamentali e sociali di queste disregolazioni sensoriali ed emotive, rientrano nel totale disinteresse verso persone o attività e in un rapporto distorto con il mondo circostante che porta a cercare stimoli più intensi in un ambiente. Il bambino risulterà inoltre totalmente sopraffatto da ogni stimolo sensoriale come luci intense o suoni improvvisi e forti. Ma non è tutto…

"Questa associazione potrebbe avere importanti implicazioni per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività e l'autismo, poiché l'elaborazione sensoriale atipica è molto più diffusa in queste popolazioni. Il comportamento ripetitivo, come quello osservato nel disturbo dello spettro autistico, è altamente correlato con l'elaborazione sensoriale atipica", ha affermato Karen Heffler, professore associato di Psichiatria al Drexel's College of Medicine.

Dopo aver visto come fare diagnosi di autismo attraverso gli occhi, appare fondamentale tentare di limitare (o evitare completamente) la visione di qualunque schermo (non solo Tv) ai nostri piccoli bambini.