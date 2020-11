Troppe AirPods cadute sui binari: Panasonic ha creato un'aspirapolvere per recuperarle

Del problema delle AirPods cadute sui binari abbiamo spesso parlato su queste pagine, al punto che la Metropolitan Transport Authority di New York è stata costretta ad intervenire più volte ed interrompere i servizi della metropolitana per recuperare le cuffie. Per facilitare il processo è intervenuta anche Panasonic.

Come rilevato da The Verge, Panasonic ha creato un’aspirapolvere che è in grado di recuperare le AirPods perse sui binari dagli utenti, in collaborazione con la società giapponese JR East.

Lo sviluppo è risultato doveroso in quanto i dispositivi utilizzati fino ad ora si sono dimostrati inutili nella maggior parte dei casi, dal momento che gli auricolari sono talmente piccoli che possono incunearsi tra la ghiaia e diventare quasi impossibili da raccogliere ed individuare.

Questo nuovo aspirapolvere è in grado di aspirare le AirPods anche dai punti più stretti, per risucchiarli. Non è chiaro se includa qualche sistema in grado di riconoscere il prodotto elettronico o meno, ma la speranza di JR East è di venirne definitivamente a capo dopo che tra luglio e settembre ha registrato 950 auricolari caduti in 78 stazioni ferroviarie.

A preoccupare è che spesso le persone si lanciano in pista, mettendo a rischio la loro vita, per recuperarle. Non sappiamo se questo dispositivo verrà adottato anche altrove.