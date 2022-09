Troppe conferme per il copia/incolla: Apple le ridurrà con un aggiornamento di iOS 16

Sin da quando è stato lanciato iOS 16, gli utenti hanno protestato per l’eccessiva quantità di conferme che vengono chieste quando si fa il copia/incolla del testo tra due diverse applicazioni. La funzionalità rientra tra le nuove opzioni per la privacy dell’OS, ma sarà ridimensionata.

Secondo quanto spiegato dal Wall Street Journal, infatti, la compagnia di Cupertino intende affrontare questo problema con un aggiornamento software che sarà distribuito la prossima settimana. Si tratta dell’ennesima conferma, dopo che un dirigente Apple aveva informato un lettore di MacRumors che la richiesta di autorizzazione che appare ogni volta che si tenta di incollare del testo tra un’app all’altra rappresenta un “comportamento non previsto” dall’OS, in poche parole un bug.

L’aggiornamento software in arrivo la prossima settimana quindi si prospetta corposo ed importante. Apple ha infatti riconosciuto i problemi con la fotocamera di iPhone 14 Pro, ma soprattutto il grave bug con il trasferimento dati sui nuovi iPhone che causa il freeze dei dispositivi dopo la migrazione delle informazioni tra due iPhone.

iOS 16.0.2, quindi andrà ad affrontare tre gravi problemi che stanno attanagliando gli utenti dal lancio del nuovo iOS 16 e dei nuovi iPhone 14. Interessante anche notare come la problematica legata alla fotocamera sia stata riconosciuta come di natura software e non hardware.