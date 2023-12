Troppe email indesiderate? Gmail facilita l'annullamento delle iscrizioni alle newsletter

Addio alle troppe mail indesiderate, che arrivano spesso sugli account anche se non ci si è iscritti ad alcuna newsletter. Lo scorso ottobre Google aveva annunciato che avrebbe richiesto ai mittenti di aggiungere un pulsante d’annullamento dell’iscrizione, ed oggi giunge la notizia che tale tasto sarà molto più visibile.

Come si può vedere nello screenshot che trovate nella notizia di 9to5Mac, sulla versione web di Gmail tale pulsante sarà blu e visibile accanto al nome del mittente e l’indirizzo email. Toccandolo, si visualizzerà un popup che chiederà di confermare l’azione che prevede l’invio da parte di Google di una richiesta di annullamento dell’iscrizione da parte del proprio indirizzo email.

Lo shortcut appare anche nella casella di posta quando si passa con il mouse sopra un messaggia, sulla destra prima dei pulsanti “Archivia”, “Elimina” ecc.

Su Android, il pulsante è presente da tempo nel menù in alto, mentre il tasto direttamente nelle mail ancora non è giunto. Probabile che nel corso delle prossime ore arrivi anche sulla versione ufficiale di Gmail per Android ed iOS. Si tratta senza dubbio di una funzione molto utile che sarà utilizzata dai molti utenti che ricevono quotidianamente moltissime mail spam provenienti da newsletter a cui non si sono mai iscritti.