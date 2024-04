Troppe truffe ed attacchi ai dati: con Android 15 Google corre ai ripari

Alle numerose novità di Android 15, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, se ne dovrebbe aggiungere un’altra per proteggere gli utenti da truffe ed attacchi ai dati. Troppo spesso infatti il sistema Google Play Protect ha mostrato i propri limiti ed è stato aggirato con app che contengono malware.

Alcuni riferimenti trovati nella beta di Android 15 suggeriscono che la nuova versione dell’OS di Google, in arrivo prossimamente sui dispositivi compatibili, mira a colmare questa minaccia con un nuovo sistema.

Si tratta di quella che in italiano possiamo definire “una quarantena per le app”, ovvero un sistema che consentirà ad un’app potenzialmente dannosa di funzionare liberamente prima di rimuoverla completamente dal dispositivo. Il funzionamento sarà molto semplice: se un’applicazione mostra un comportamento sospetto, Android 15 lo metterà automaticamente in quarantena, isolandola ed impedendole di causare danni. Il tutto in attesa del verdetto ufficiale di Play Protect. Durante questo periodo di quarantena, l’applicazione continuerà ad essere visualizzata nella schermata iniziale e nelle impostazioni, ma non potrà eseguire determinate azioni come l’invio di notifiche, l’esecuzione di attività in background, far squillare il telefono o interagire con altri processi di sistema.

Come spiegato da Mishaal Rahman di Android Authority, questo nuovo sistema utilizzerà una nuova autorizzazione battezzata “QUARANTINE_APPS” che sarà limitata e molto probabilmente sarà utilizzata solo dal Google Play Store.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.