Avere troppi amici può essere deprimente? A rivelarlo è uno studio

Socializzare e avere degli amici con cui divertirsi e confidarsi è un toccasana per la salute mentale del nostro corpo. Tuttavia, per le persone con un numero troppo alto di relazioni strette, il coinvolgimento in attività sociali non sembra migliorare la salute mentale, anzi potrebbe anche essere dannoso.

In un nuovo studio, sono state monitorate diverse persone di età pari o superiore ai 50 anni, provenienti da 13 paesi europei, per un periodo di tempo di due anni. Tra gli individui che erano relativamente isolati socialmente (persone con tre o meno relazioni strette), si è riscontrato che un maggiore coinvolgimento nelle attività sociali era collegato a una migliore qualità della vita e a un minor numero di sintomi della depressione.

Sebbene la ricerca finora abbia suggerito che avere più relazioni sociali è sempre meglio, il nuovissimo studio indica che effettivamente potrebbe non essere così. Proprio come troppa attività fisica (qualcosa notoriamente conosciuta per fare bene) può compromettere la nostra salute, anche troppa attività sociale può ritorcersi contro di noi.

Alle persone che hanno segnalato sette o più relazioni strette è stato osservato un aumento dei sintomi depressivi. Questo perché possibilmente chi ha troppe amicizie tende a non approfondire il loro rapporto, creando relazioni più deboli. Oppure un'altra possibilità è che troppa attività sociale diventi un fattore di stress (che, tra le tante cose, fa ingrigire i capelli).

Lo studio, tuttavia, deve essere ancora approfondito, soprattutto perché gli esperti vogliono ricercare le cause depressive di avere troppe amicizie.