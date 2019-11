Troppi bug in iOS 13: Apple modifica il processo di sviluppo software

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, dopo le numerose segnalazioni di bug in iOS 13, che hanno costretto Apple a rilasciare una serie di aggiornamenti in meno di un mese, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di correre ai ripari e starebbe rivedendo il processo di sviluppo e test dei software iOS, macOS, watchOS e tvOS.

La speranza della compagnia è che con le nuove procedure messe in campo da Apple permettano agli ingegneri di migliorare i sistemi operativi, già a partire da iOS 14 che sarà rilasciato il prossimo anno.

A giudicare da quanto raccolto, il nuovo processo consentirà agli ingegneri del team software dell'azienda di abilitare o disabilitare selettivamente funzionalità non finite o buggate, per garantire la stabilità complessiva dei d ispositivo. Questo sistema di "flag" è utilizzato anche da altre società della Silicon Valley come Microsoft e Google.

Apple a quanto pare avrebbe addirittura considerato l'idea di ritardare alcune funzionalità di iOS 14 al 2021, per metterle tra le mani degli utenti solo quando sono ultimate. Secondo Bloomberg, la compagnia di Cupertino avrebbe adottato un approccio simile con iOS 12, che è passato alla storia per essere un OS piuttosto stabile proprio perchè alcune funzioni sono state lanciate quest'anno, con iOS 13.

Proprio qualche giorno fa, Apple ha lanciato iOS 13.2.3.