Troppi utenti connessi, ChatGPT va ko: 'server messi a dura prova dalle troppe richieste'

ChatGPT è offline. Il popolare chatbot, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle ultime settimane per le risposte estremamente accurate e precise, oltre che veritiere, non funziona a causa delle troppe richieste ricevute.

Collegandosi al sito web di ChatGPT, si riceve un generico messaggio d’errore in cui si viene avvisati che il servizio è offline: “ChatGPT non è raggiungibile. È sicuramente il migliore, ma i suoi server sono messi a dura prova dai tanti utenti in chat. Non c’è da meravigliarsi, ma risolveremo presto il problema” si legge nel messaggio.

OpenAI ha anche messo a disposizione un tool, raggiungibile attraverso questo indirizzo che permette di ricevere una mail per essere notificati nel momento in cui ChatGPT torna online.

Già da qualche giorno sul chatbot erano segnalati problemi e rallentamenti, ma ora non è completamente accessibile.

Dal momento che ora non è possibile utilizzarlo, vi ricordiamo che su queste pagine è disponibile una nostra chiacchierata con ChatGPT.



Dei progressi registrati da ChatGPT abbiamo a lungo parlato su queste pagine: emblematica è la campagna di Dungeons and Dragons scritta interamente dall'intelligenza artificiale di OpenAI, che ha suscitato anche l'interesse di Microsoft. La società di Satya Nadella, secondo gli ultimi rumor, avrebbe intenzione di investire 10 miliardi di Dollari.