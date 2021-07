Trote drogate dipendenti da metanfetamina? Uno studio dimostra che è vero

L'inquinamento umano è spesso molto evidente, con le tipiche chiazze di petrolio o gli accumuli di plastica che raggiungono spesso le nostre coste; oltre a questo anche molti farmaci utilizzati quotidianamente finiscono nell'acqua e gli attuali trattamenti non sono attrezzati per smaltirli.

Farmaci infatti come la fluoxetina, nota anche come Prozac, si riversano nei corsi d'acqua contribuendo ad alterare il loro comportamento dei pesci.

Un team di ricerca, dell'Università ceca di Scienze della Vita di Praga, ha inoltre scoperto che anche le droghe illegali, come la metanfetamina, possono accumularsi nei corsi d'acqua. Pavel Horký, autore dello studio, ha affermato: "Non era chiaro se le droghe illecite avessero alterato sempre più spesso il comportamento dei pesci osservati nei corsi d'acqua superficiali".

Nello studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology, hanno dimostrato, attraverso un esperimento, come la trota marrone (Salmo trutta) possa essere a rischio dipendenza dalla metanfetamine illegale presente nei loro corsi d'acqua.

Dopo aver immerso la trote in una vasca d'acqua con 1 μg di metanfetamina (un livello che è stato trovato nei fiumi d'acqua dolce ) per otto settimane, Horký e colleghi hanno trasferito i pesci in una vasca di acqua dolce e hanno verificato se soffrissero di astinenza, offrendo loro, per diversi giorni, una scelta tra acqua dolce o acqua contenente metanfetamina. Tutto questo perché qualora i pesci fossero diventati dipendenti dalla metanfetamina, avrebbero sentito gli effetti dell'astinenza cercando la droga ogni qualvolta fosse stata disponibile.

Studiando poi le scelte fatte dai pesci, era chiaro al team che le trote che avevano trascorso due mesi in acqua contaminata da metanfetamine erano diventate dipendenti, preferendo l'acqua contenente la droga e soffrendo di astinenza durante i primi quattro giorni dopo il trasferimento in acqua dolce. Inoltre, i pesci dipendenti erano molto meno attivi delle trote che non avevano mai sperimentato lo stupefacente. I ricercatori hanno anche trovato tracce della droga nel cervello dei pesci fino a 10 giorni dopo che la metanfetamina era stata sospesa. Dimostrando come anche bassi livelli di droghe illecite nei corsi d'acqua possano colpire gli animali che vi risiedono.