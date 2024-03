Quella volta che una troupe di un documentario osserverò la morte di 150.000 animali

In Asia Centrale, un team della celebre serie televisiva Planet Earth II, guidato da figure di spicco come David Attenborough, ha vissuto un evento tanto straziante quanto inaspettato. Inizialmente alla ricerca delle terre di parto dell'antilope Saiga, si sono ritrovati testimoni di una catastrofe naturale di proporzioni inimmaginabili.

In soli tre giorni, una malattia batterica ha mietuto la vita di 150.000 antilopi, una scena di devastazione che ha colpito profondamente sia l'equipaggio sul campo sia gli spettatori di tutto il mondo. Questo fenomeno, verificatosi nel maggio del 2015, ha portato alla luce non solo la vulnerabilità ma anche l'incredibile tenacia della vita sulla Terra.

Il produttore dell'episodio dedicato alle praterie, Chadden Hunter, ha condiviso il terrore di fronte a quella che sembrava l'estinzione in diretta di un'intera specie. "Era come assistere alla più grande catastrofe naturale mai conosciuta" ha affermato, descrivendo l'emozione e il dolore di vedere centinaia di migliaia di questi magnifici animali perire in così breve tempo.

Nonostante l'enorme perdita, la storia dell'antilope Saiga non termina qui. Questa specie, sebbene criticamente minacciata e confinata in aree sempre più ristrette della vasta steppa euroasiatica, ha mostrato una forza sorprendente. Dall'abisso della disperazione, sono emerse storie di sopravvivenza: gli ultimi esemplari filmati, tra madri e piccoli, sono riusciti a superare la crisi, un barlume di speranza che dimostra la resilienza insita nel mondo naturale.

La ricerca incessante del team ha permesso di documentare queste incredibili creature che sembrano appartenere a un altro mondo, mostrando la capacità della natura di resistere e rigenerarsi di fronte alle avversità. A proposito, vogliamo anche parlarvi di una strana antilope: il dik-dik.