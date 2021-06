Ecco dove si trova l'acqua più antica della Terra: ha 2 miliardi di anni!

La Terra ha acqua in abbondanza, ed è proprio grazie ad essa che la vita si è sviluppata intorno a noi. Nel 2013 gli scienziati pensavano che l'acqua più antica e conosciuta fino a oggi si trovava alla Miniera di Kidd, in Ontario (Canada), e avesse la bellezza di 1,5 miliardi di anni. Tuttavia nel 2016 venne scoperta una fonte ancora più antica.

La scoperta del 2013 avvenne a una profondità di circa 2,4 chilometri in un tunnel sotterraneo nella struttura (la Miniera di Kidd è la miniera di metalli più profonda del mondo). "[La scoperta del 2013] ci ha mostrato quanto potesse essere antica l'acqua che scorre e quindi ci ha davvero spinto a esplorare ulteriormente", dichiarò Barbara Lollar dell'Università di Toronto durante un intervento alla BBC nel 2016.

All'interno della miniera, infatti, venne trovata nel 2016 una fonte ancora più antica a una profondità compresa di 3 chilometri. Con l'analisi dei gas disciolti in questa antica acqua sotterranea (come elio, neon, argon, e xenon), i ricercatori sono stati in grado di stimare l'età del liquido: almeno 2 miliardi di anni; rendendola la fonte d'acqua più antica conosciuta.

Nell'acqua a profondità comprese di circa 2,4 chilometri, il solfato è stato prodotto in situ in una reazione chimica tra l'acqua e la roccia. Ciò significa solo una cosa: le condizioni geochimiche di questi luoghi potrebbero sostenere la vita per miliardi di anni, nonostante siano "isolati" dalla superficie del pianeta dove la vita brulica.

"Se questo può funzionare su antiche rocce sulla Terra, allora processi simili potrebbero rendere abitabile il sottosuolo marziano", ha spiegato Lollar al The Varsity nel 2016.