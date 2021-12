Dove si trova attualmente Babbo Natale? Quanti regali ha consegnato? Vi aiuta Google

Signore e signori, la consegna dei regali di Natale 2021 è partita: Babbo Natale è già sulla sua slitta e sta passando di casa in casa. Google è riuscita a ottenere informazioni precise sulla posizione e sul numero di regali consegnati da Santa Claus, fornendo a tutti un quadro generale interessante per tenere traccia dello stato dei "lavori".

Più precisamente, mediante il sito Web ufficiale Segui Babbo Natale è possibile dare un'occhiata alla posizione del mondo in cui si trova attualmente la slitta, nonché scoprire quando Santa Claus scende per consegnare qualche regalo. Inoltre, c'è anche una stima di quando Babbo Natale dovrebbe arrivare in Italia. Tuttavia, quest'ultima potrebbe non risultare del tutto precisa per via di "inconvenienti vari".

In ogni caso, al momento in cui scriviamo sono già stati consegnati miriadi di regali, in quanto chiaramente il fuso orario consente a Babbo Natale di muoversi senza essere notato (le tecniche precise utilizzate dalla slitta non sono mai state scoperte, ma sembra che si faccia uso di un misto di alta tecnologia e magia del Natale). In Italia siamo ancora nel pomeriggio della Vigilia, quindi mancano diverse ore all'arrivo di Santa Claus, ma in Cina un buon numero di bambini, probabilmente senza saperlo (a Shanghai al momento è la notte di Natale), hanno già ricevuto il loro regalo.

Per il resto, è bene rassicurare i bambini: nonostante qualche "intoppo", ad esempio quello relativo all'illusione ottica di Babbo Natale (a cui potreste voler ancora dare un'occhiata per incrementare la magia del Natale), alla fine i regali stanno arrivando.