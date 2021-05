Dove si trova il posto più caldo della Terra? No, non è la Death Valley

Spesso si denota la Death Valley, California, come una delle zone più calde e inospitali della Terra. Nonostante i suoi panorami mozzafiato e cieli notturni spettacolari, di giorno possono registrarsi anche temperature di 56° C. Ma un recente studio ha trovato un luogo ancor più "infernale".

Il nuovo studio pubblicato di recente sull'American Meteorologic Society ha usufruito di diversi dati satellitari per trovare il luogo dove poter registrare le temperature più estreme del mondo, e ha scoperto qualcosa di sensazionale.

Mentre la Death Valley può vantare temperature roventi per quanto riguarda l'aria e i venti che lì si presentano, in realtà è nel deserto salato conosciuto come Dasht-e Lut, in Iran, e nel deserto di Sonora del Nord America che possono trovarsi le temperature superficiali più estreme.

Secondo i dati satellitari ad alta risoluzione raccolti negli ultimi due decenni, la terra in queste regioni può a volte riscaldarsi fino a raggiungere gli 80.8 °C. Questo rende il Deserto di Lut il posto primo in classifica per la più alta temperatura della superficie terrestre mai registrata. Questi valori al limite dell'impossibile sono dovuti probabilmente alla conformazione montuosa che circonda il deserto, la quale intrappola l'aria e ne rende più difficoltoso il riciclo.

Non è la prima volta che il Dasht-e Lut viene etichettato come luogo "infernale", e già nel 2011 uno studio simile ne aveva evidenziato tali aspetti, riportando che nel triennio 2004-2007 alcune dune di sabbia hanno iniziato ad arroventarsi fino a raggiungere i 70.7 °C. Dopo questa prima analisi, la NASA ha rilasciato una versione migliorata del suo software satellitare, consentendo un rilevamento più accurato che ha portato ai dati che vi abbiamo riportato poco fa.

Non è chiaro quanto il cambiamento climatico abbia inciso su queste temperature da record, ma di certo non è un caso che siano state registrate proprio negli ultimi anni. Gli autori dello studio non hanno possibilità di dimostrare una tale correlazione, ma sperano comunque di fare luce sulla questione in futuro, con ulteriori ricerche.