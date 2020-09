Trova casualmente una roccia e scopre impronte fossili di 313 milioni di anni fa

Mentre un uomo stava facendo un'escursione nel Parco Nazionale del Grand Canyon nel 2016, una roccia crollata ha attirato fin da subito la curiosità dell'esploratore: delle "strane tracce" che si sono rivelate essere antiche ben 313 milioni di anni. Sicuramente una scoperta che non si fa proprio tutti i giorni.

Queste rappresentano le prime impronte mai trovate in questo ambiente, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE. "Queste sono di gran lunga le tracce di vertebrati più antiche del Grand Canyon, noto per le sue abbondanti tracce fossili", afferma il paleontologo Stephen Rowland dell'Università del Nevada a Las Vegas. In particolare "Sono tra le tracce più antiche sulla Terra di animali che depongono uova sgusciate, come i rettili, e le prime prove di animali vertebrati che camminano nelle dune di sabbia".

Tuttavia, le circostanze dietro la scoperta, fatta su un sentiero chiamato Bright Angel Trail, sono ancora più fortunate di quelle che sembrano. Le impronte fossili sono state scoperte sul lato di un masso caduto da una scogliera vicina. Se il pezzo di roccia non fosse mai caduto, molto probabilmente nessuno avrebbe mai fatto la scoperta.

Nel reperto trovato è possibile osservare due tracce separate, lasciate da amnioti basali, esemplari molto precoci di vertebrati tetrapodi a quattro arti; che si trovavano forse alla base dell'albero evolutivo del rettile. La prima serie di tracce rivela un caratteristico modello di impronte che si spostano lateralmente, mentre la seconda traccia è diversa e rappresenta una serie di segni di artigli che suggeriscono che l'animale si stesse muovendo direttamente lungo il pendio.

Al di fuori di queste tracce, è possibile che questa antica specie non sia mai stata scoperta o rilevata nella documentazione fossile.

Non sono, però, le tracce fossili più antiche mai scoperte sul nostro pianeta.