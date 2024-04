Dove si trova il Cestino del cellulare? Certo che esiste su Android

Le opzioni per scattare foto notturne migliori su Android non mancano, ma c'è un'altra curiosità sul sistema operativo del robottino verde che potreste non conoscere. Ci riferiamo all'esistenza di un Cestino, anche se questo non è presente nella schermata principale (come accade, invece, per il mondo computer).

La domanda sorge spontanea, per i meno esperti: qual è la sua posizione? Ebbene, i più attenti tra di voi sapranno che sui dispositivi Android è spesso preinstallata un'applicazione Files (accessibile mediante l'app drawer, ad esempio, per i dispositivi Google Pixel). Se non conoscete questo file manager, potete dare un'occhiata alla pagina di Files by Google sul Play Store per maggiori dettagli.

È quest'applicazione a integrare un Cestino: dopo aver avviato Files, infatti, potete premere sull'icona delle tre righe, che si trova in alto a sinistra, per poter successivamente raggiungere l'area "Cestino". Comparirà a schermo una pagina associata agli elementi che avete spostato in quest'ultimo (cosa che si può fare sempre dall'app Files) e verranno messi in evidenza i giorni rimanenti prima della cancellazione automatica (usualmente si hanno 30 giorni per recuperare i file spostati nel Cestino).

Potete, dunque, selezionare i file di vostro interesse e scegliere se ripristinarli o eliminarli. Adesso, insomma, siete a conoscenza della presenza di un Cestino su Android (o meglio, nel contesto dell'applicazione Files ufficiale di Google, spesso preinstallata).

Siete alla ricerca di altre curiosità sul mondo smartphone? Approfondire le gesture fisiche utilizzabili da Android potrebbe fare al caso vostro.

INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti oggi su