Dove si trova il codice IMEI su iPhone? Un gioco da ragazzi

Avete presente quel momento in cui si ha bisogno di assistenza per il proprio iPhone di fiducia ma proprio non si riesce a trovare il codice che serve per proseguire? Ebbene, potrebbe risultarvi utile prevenire situazioni di questo tipo, ad esempio annotandovi subito il codice IMEI del vostro iPhone.

Per reperire quest'ultimo, tutto ciò che ti basta fare è recarsi nelle impostazioni dello smartphone, raggiungendo successivamente la scheda "Generali". Dopodiché, non vi resta che premere sull'opzione "Info", così da poter poi dare un'occhiata un po' a tutto ciò che riguarda il tuo dispositivo Apple, dalla versione del software al numero di serie.

Scorrendo poi verso il basso la sezione delle impostazioni che compare a schermo, troverete anche l'informazione relativa al codice IMEI. Vi basterà eventualmente effettuare un tap prolungato su di essa per poterla copiare ed eventualmente incollare in moduli di supporto o registrazione Apple e così via. Per il resto, il codice IMEI in alcuni modelli di iPhone si può trovare anche impresso sul carrellino della SIM.

In ogni caso, se siete alla ricerca di maggiori informazioni, il portale ufficiale del supporto Apple potrebbe fare al caso vostro, dato che vengono messe in evidenza ulteriori indicazioni ufficiali in tal senso. Insomma, potrebbe risultarvi utile annotarvi il codice e "metterlo da parte" per eventuali future occasioni in cui potrebbe tornare utile.