Ecco dove si trova la più grande collezione al mondo di cervelli umani

Mentre il cervello di Albert Einstein è stato rubato, si sarebbe sicuramente trovato bene all'interno degli scaffali dell'Università danese di Odense, che ospitano quella che si ritiene sia la più grande collezione di cervelli al mondo. Ci sono, infatti, quasi 10.000 di questi organi all'interno della stanza.

Per l'esattezza sono 9.479 cervelli, tutti prelevati dai cadaveri di malati mentali nel corso di quattro decenni fino agli anni '80. La collezione è iniziata nel 1945 e l'obiettivo era quella di attuare una "specie di ricerca sperimentale", secondo quanto ha dichiarato all'AFP Jesper Vaczy Kragh, esperto di storia della psichiatria.

Lo scopo era quello di scoprire di più sulle malattie mentali esaminando i cervelli delle persone che ne soffrivano. C'è da sottolineare che né ai defunti né alle loro famiglie è mai stato chiesto il permesso perché all'epoca le persone con malattie simili erano considerate come "un peso per la società" e venivano addirittura sterilizzate (pratica portata avanti tra il 1929 e il 1967).

La ricerca sulla collezione ha, nel corso degli anni, coperto una vasta gamma di malattie, tra cui demenza, schizofrenia, disturbo bipolare e depressione. La materia grigia non è esposta solo per prendere polvere e attualmente quattro progetti di ricerca stanno utilizzando la collezione per scopi scientifici.

"Se non viene utilizzata, non serve a nulla", afferma l'ex capo dell'associazione per la salute mentale del paese, Knud Kristensen. "Visto che ce l'abbiamo, dovremmo usarla." A proposito, visto l'argomento ecco cinque fatti sul nostro cervello che sicuramente non saprai.