Ecco dove si trova il più grande deposito di Litio della Terra

Negli Stati Uniti, sotto l'antico supervulcano McDermitt al confine tra Nevada e Oregon, è stata scoperta quella che potrebbe essere la più grande riserva di litio conosciuta al mondo. Questo ritrovamento, stimato tra i 20 e i 40 milioni di tonnellate di litio, potrebbe rappresentare una svolta per l'industria dell'energia rinnovabile.

La caldera di McDermitt, una depressione calderica formatasi in seguito all'eruzione e al successivo collasso del vulcano, si estende su un'area vasta circa 45 chilometri di lunghezza e 35 chilometri di larghezza. Se le stime si rivelassero corrette, questa riserva batterebbe l'attuale record mondiale, superando le saline di litio della Bolivia, che contengono circa 23 milioni di tonnellate.

Secondo gli esperti, il deposito si è formato circa 16,4 milioni di anni fa, in seguito a un'eruzione significativa che ha spinto i minerali dal profondo della terra verso la superficie, lasciando uno strato ricco di argilla smectitica arricchita di litio. L'eruzione e il suo collasso hanno creato faglie e fratture, permettendo al litio di risalire verso la superficie e trasformando il minerale smectite in illite, che a volte può essere lavorato per estrarre questo prezioso materiale.

Tuttavia, il litio non è distribuito uniformemente nella caldera. La zona ricca è stata identificata solo nella metà meridionale della caldera, intorno a Thacker Pass e a nord nelle Montagne del Montana. Ora che la Lithium Americas Corporation ha compreso come e dove si sono probabilmente formati i depositi, potrebbero intensificarsi gli sforzi per l'estrazione mineraria nell'area.

Il litio, insieme al cobalto, è uno degli ingredienti fondamentali per la produzione di batterie ricaricabili, come quelle utilizzate nelle auto elettriche, negli smartphone e nei laptop, tecnologie indispensabili per la transizione del pianeta verso l'energia rinnovabile. L'esplorazione nella Caldera di McDermitt è stata contestata da ambientalisti e popolazioni indigene locali, che sostengono che il progetto trasformerebbe la loro terra amata in un distretto minerario industrializzato.

Anche sotto questo lago è stato scoperto un grosso deposito di litio e ne verranno rivelati molti altri in futuro.