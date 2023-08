Altro che 'Trova il mio dispositivo': Android 14 saprà se siamo 'tracciati'

"Stacca! Stacca!", direbbe qualcuno. Scherzi a parte, Google sa molto bene quanto l'avvento dell'era dei tracker elettronici possa rappresentare un'arma a doppio taglio. Se da un lato questi utili strumenti possono aiutarci a ritrovare le nostre cose, possono anche rappresentare un pericolo.

In mano a malintenzionati, infatti, i tag traccianti possono essere utilizzati per seguire i movimenti di una persona o di un veicolo, magari per una migliore pianificazione di furti o altri reati. Tuttavia, con Android 14 ci saranno grandi novità sulla sicurezza e le cose potrebbero cambiare in meglio.

Una delle feature preannunciate e ora approdata in anteprima sui Galaxy e sui Pixel già con Android 14 a bordo, riguarda l'identificazione dei tracker che si spostano insieme a noi: una feature che punta ad avvisarci, quindi, se abbiamo dei tracker sconosciuti (quindi non impostati da noi) tra abiti o accessori.

Una volta attivata (su Android 14 è previsto che lo sia di default), la funzione manderà notifiche push una volta identificati dei tracker, avvisando che c'è un "tracker che viaggia con te. Tracker sconosciuto identificato. Il proprietario di questo tracker può vederne la posizione". Una volta toccata la notifica, si aprirà un menu a comparsa con cui potremo controllare il tracker, fargli riprodurre un suono per localizzarlo, scannerizzarlo con un chip NFC per scoprirne alcune informazioni e persino disattivarlo, tutto a totale insaputa del proprietario.

Nel frattempo, nuove voci suggeriscono il possibile arrivo degli SMS satellitari su Android 14 per Galaxy e Pixel, ulteriore novità a tema sicurezza.